قالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن زلزالا بقوة 6ر5 درجة ضرب شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن الزلزال ضرب منطقة بطال غازي بولاية ملاطية الساعة 9 صباحا وعلى عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار على الفور ولكن الصور التي بثها التلفزيون أظهرت إجلاء المدارس وفرار السكان.

تقع تركيا على خطوط صدع كبرى والزلازل متكررة الحدوث.

وفي 2023، أسفر زلزال بقوة 8ر7 درجة عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا ودمر أو ألحق أضرارا بمئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وشرق جنوبية. كما قتل ستة آلاف شخص في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.