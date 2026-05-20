مودي وميلوني: العلاقات بين الهند وإيطاليا ترتقي لمرحلة مصيرية وتشهد زخما غير مسبوق

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني إن العلاقات بين الهند وإيطاليا ارتقت الآن إلى مرحلة مصيرية، حيث تطورت من صداقة ودية إلى شراكة استراتيجية خاصة.

وفي مقال مشترك كتبه رئيسا الوزراء لوسائل الإعلام الهندية والإيطالية، أشار مودي وميلوني إلى أن الشراكة بين البلدين تُدار عبر اتصالات منتظمة على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، في وقت يمر فيه النظام الدولي بتحولات عميقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا) اليوم الأربعاء.

ويقوم مودي حاليا بزيارة إيطاليا ضمن المرحلة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول.

وأوضح رئيسا الوزراء أن "العلاقات بين الهند وإيطاليا وصلت الآن إلى مرحلة مصيرية، ففي السنوات الأخيرة توسعت علاقاتنا بزخم غير مسبوق، وارتقت من صداقة ودية إلى شراكة استراتيجية خاصة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية ورؤية مشتركة للمستقبل."

ولفت رئيسا الوزراء إلى أن التعاون بين الهند وإيطاليا يعكس إدراكا بأن الازدهار والأمن في القرن الحادي والعشرين سيتحددان بقدرة الدول على الابتكار، وإدارة التحولات في مجال الطاقة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية.

ولتحقيق هذا الهدف، شددا على التزامها بتعميق وتنويع العلاقات الثنائية بهدف السعي لتحقيق أهداف جديدة وتجميع نقاط القوة التكاملية بين البلدين.

وقال رئيسا الوزراء: "نهدف إلى إقامة تكامل قوي بين الطراز الإيطالي في التصميم، والتميز الإيطالي في التصنيع، والحواسيب العملاقة ذات المستوى العالمي – التي تعكس مكانة إيطاليا كقوة صناعية – وبين النمو الاقتصادي السريع للهند، ومواهبها الهندسية، وحجمها، وقدراتها الابتكارية وبيئة ريادة الأعمال بها الذي يضم أكثر من 100 شركة يونيكورن (وهي الشركة الناشئة الخاصة تمتلك قيمة تزيد عن مليار دولار) و200 ألف شركة ناشئة."

وأضافا أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند تمهد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين.