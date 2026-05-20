منتخب مصر يخسر أمام المغرب ويتأهلا سويا لربع نهائي أمم أفريقيا وكأس العالم للشباب

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر نهاية العام الجاري.

وبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة 18 عبر محمد أمين موسطاش، مستفيدًا من تمريرة مميزة أرسلها إبراهيم الرباج، في ظل سيطرة واضحة لأصحاب الأرض على مجريات اللعب.

واستمر الضغط المغربي سعيًا لتعزيز التقدم، حيث صنع عدة فرص خطيرة داخل منطقة الجزاء، غير أن الدفاع المصري والحارس مالك عمرو نجحا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 43، تألق مالك عمرو وتصدى لانفراد تام من موسطاش، ليحرم المغرب من هدف ثانٍ محقق، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، عن طريق عمران طلعي، الذي استغل خطأ دفاعيًا بعد تمريرة حاسمة من إسماعيل العود، ليسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب المصري بشكل ملحوظ، وفرض سيطرته على مجريات المباراة، مكثفًا محاولاته الهجومية، لينجح في تقليص الفارق سريعًا عند الدقيقة 49 بهدف أحرزه زياد سعودي، بعد تمريرة من محمد السيد.

وواصل منتخب مصر ضغطه بحثًا عن هدف التعادل، وتهيأت له أكثر من فرصة، إلا أن الدفاع المغربي تمسك بتقدمه حتى صافرة النهاية، لتنتهي المباراة بفوز المغرب بنتيجة 2-1.

ورغم الخسارة، ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما حجز المنتخب المغربي مقعده في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر كما حجز المنتخب المصري مقعده أيضا في المونديال.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما جاء منتخبا إثيوبيا (4 نقاط) وتونس (نقطة واحدة) في المركزين الثالث والرابع على التوالي.