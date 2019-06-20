أعلن سيناتور ديمقراطى بارز، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت، اليوم الخميس، على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين لواشنطن، مع تنامي غضب الكونجرس تجاه المملكة.

وقال روبرت مننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.

وقال مننديز في وقت متأخر أمس الأربعاء في مجلس الشيوخ "أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأيضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة".

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونجرس على إبرام صفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها إيران، الخصم التاريخي للسعودية والتي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونجرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.

لكن الأمر سيظل عصيا على الكونجرس الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين لإبطال "فيتو" من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالإيجاب.

ويقول محللون إن الأسلحة الأمريكية ستساعد السعودية على تصعيد الحرب في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع، فى وضع تعتبرع الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

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