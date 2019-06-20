راضي: رئيس جامعة بوخاريست أشاد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب والتنمية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة بوخاريست للدراسات الاقتصادية واحدة من أقدم الجامعات في رومانيا، تكريما له على جهوده التنموية والاقتصادية في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن رئيس جامعة بوخاريست أوضح في خطابه أثناء التكريم أن الرئيس السيسي قاد مصر في فترة عصيبة وانتقل بها من فترة اضطراب وعدم استقرار وأمن، إلى فترة استقرار في أركان الدولة، وتنمية، وإنشاء مشروعات اقتصادية كبرى.

وتابع: «رئيس الجامعة أشاد بجهود الرئيس في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، والتنمية الاقتصادية في مصر بشهادة مؤسسات دولية، بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في وقت يتراجع فيه مؤشرات الاقتصاد العالمي،فضلًا عن توفير فرص عمل تكافل وكرامة، وحملات 100 مليون صحة، وبرامج الحماية الاجتماعية».

وأوضح أن الجامعة كانت لديها معلومات جيدة عن ما يحدث في مصر خلال السنوات الماضية، من تنمية ومشروعات كبرى وتحديات ومكافحة للإرهاب، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، قادمًا من بيلاروسيا، في زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومنحت جامعة بوخاريست للدراسات الاقتصادية، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديرًا للإنجازات التي حققها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.