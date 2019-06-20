الجبير يطالب إيران بتغيير سلوكها العدائي والتوقف عن دعم الإرهاب

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن السعودية لا تريد حربا مع إيران وإن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.

وأضاف الجبير - في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الخميس - أن السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية وتبحث في خيارات متعددة، مطالبا إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب.

وأشار إلى أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في خليج عمان.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير قد وصف، في وقت سابق، تصرفات إيران باللاعقلانية، مؤكدا أنه لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود لطهران.