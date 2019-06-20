استقبال حافل للرئيس الصيني في كوريا الشمالية

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استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الصيني شي جين بينج في بيونج يانج اليوم الخميس بمراسم استقبال حافلة، حيث بدأ الرئيس الصيني أول زيارة له لكوريا الشمالية بصفته رئيسا للصين.

واصطف نحو 10 الآف شخص على طريق مطار بيونج يانج سونان، وهم يحملون الورود ويرددون شعارات، لدى وصول الوفد الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

واستقبل كيم وقرينته ري سول جو بشي الرئيس الصيني وقرينته بينج ليوان لدى وصولهما إلى المطار. وجرى إطلاق نيران المدفعية ترحيبا بالضيف.

واصطف مئات الآلاف من المواطنين على الطريق بين المطار ووسط بيونج يانج، ولوحوا بالأعلام والورود ورددوا شعارات.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لكوريا الشمالية منذ 14 عاما.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانج ، والتي تستمر يومين ، تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي الذي قام بعدة زيارات للصين.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل المضى في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بعد فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عقدت في فيتنام في شباط/فبراير الماضي .

وكان كيم طالب برفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، ولكن دون جدوى.

وتأتي القمة الصينية-الكورية الشمالية قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان يوم 28 حزيران/يونيو الجاري، والتي من المقرر أن يلتقى خلالها الرئيس الصيني نظيره الأمريكي.

وتعد الصين الحليف والشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية.

وقال شينج شياوي، استاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين الصينية إن زيارة شي لكوريا الشمالية تأتي في توقيت مهم من الناحية الاستراتيجية في ظل توقف الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وأضاف: "حقيقة أن الرئيس الصيني يلتقى كيم قبل لقاء ترامب تشير في اعتقادي إلى أنهما يحاولان إجراء بعض التغيرات على الوضع الحالي".

ويشار إلى أنه منذ آذار/مارس 2018، عندما قام الزعيم الكوري الشمالي بأول زيارة رسمية للصين، التقى كيم الرئيس الصيني أربع مرات. وكان شي تولى الرئاسة الصينية في عام 2013.

وكان ترامب تلقى خطابا من كيم الأسبوع الماضي ووصفه " بالجميل والدافئ".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي عقد قمة ثالثة مع كيم، وقال إنه مازال مقتنعا بأن " أمرا إيجابيا للغاية سيحدث".