أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال الشهر الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال يونيو الحالي إلى صفر مقابل "سالب3" في مايو الماضي.

وتحسن المؤشر الفرعي للمناخ الاقتصادي إلى نقطتين مقابل سالب نقطتين خلال مايو الماضي، وارتفع مؤشر قياس الرغبة في الشراء من سالب ثلاثة في مايو الماضي إلى سالب نقطتين خلال الشهر الحالي.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات أن المستهلكين أكثر تفاؤلا بشأن حالة الاقتصاد خلال الـ12 شهرا الماضية، وأقل تشاؤما بشأن حالته خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وأشار تقرير آخر صادر عن مكتب الإحصاء المركزي أيضا إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال أبريل الماضي، بفضل زيادة مشتريات مستلزمات تجديد المنازل والأجهزة المنزلية، في حين تراجع الإنفاق على مشتريات سيارات الركوب.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال أبريل الماضي بنسبة 1.8% سنويا بعد زيادته بنسبة 1% خلال مارس الماضي.

وفي بيان ثالث ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل البطالة في هولندا استقر عند مستوى 3.3 % خلال مايو الماضي وهو نفس مستواه في أبريل الماضي، في حين كان المعدل في مايو من العام الماضي 3.9 %.