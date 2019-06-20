أعلن السعودي فهد العتيبي، المعلق الرياضي، عن انضمامه إلى فريق عمل قناة «تايم سبورت» للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق غدًا، الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال العتيبي في فيديو، نشره تامر مرسي، رئيس مجموعة إعلام المصريين، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتظروني على قناة تايم سبورت للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019».

ويأتي انضمام فهد العتيبي إلى القناة ضمن مجموعة تعاقدات مع نجوم التعليق والتحليل في الوطن العربي، حيث انضم أمس إلى القناة كل من المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي والمعلق المصري بلال علام، كما كشفت القناة عن وجود الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا ضمن محلليها بشكل حصري خلال بطولة الأمم الإفريقية.

وتقوم قناة تايم سبورت بنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر بثها الأرضي.