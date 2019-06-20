العربية: القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات

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أفاد موقع قناة العربية فى نبأ عاجل نقلا عن مراسلها بأن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن أن دفاعاته الجوية استهدفت طائرة تجسس أميركية مسيرة وأسقطتها بعد دخولها أجواء البلاد.