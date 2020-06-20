تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في نيوزيلندا

سجلت نيوزيلندا حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت، بعد أن تأكدت إصابة زوجين عائدين من الهند بالفيروس.

وقال المدير العام للصحة الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الزوجين، وهما في العشرينات من العمر، وضعا في العزل ولم تظهر عليهما أعراض.

وتم فحص الزوجين في إطار قواعد الحدود في نيوزيلندا، حيث يتم وضع كل شخص يدخل البلاد في عزل إلزامي لمدة أسبوعين ويتم فحصه في اليوم الثالث واليوم الثاني عشر من إقامته.

وقال بلومفيلد إن الزوجين لديهما رضيع لم يتم فحصه بسبب سنه، وهو بما يكون قد أصيب بالفيروس.

وتابع إنه كان يتوقع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع عودة المزيد من النيوزيلنديين إلى ديارهم.

وأضاف "كما أقول باستمرار، لا يزال هناك وباء منتشر في الخارج".

ووصل الزوجان إلى نيوزيلندا في يونيو في رحلة عودة مباشرة من الهند.

وسجلت نيوزلندا ما إجماليه 1509 إصابات بفيروس كورونا و22 حالة وفاة.