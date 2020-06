‏ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته في مخالفة للقانون

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته في مخالفة للقانون.

ويروى بولتون فى كتابه «الغرفة حيث حدث ذلك.. مذكرات البيت الأبيض» تفاصيل 17 شهرًا قضاها فى أروقة البيت الأبيض ضمن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثانى مستشار للأمن القومى فى عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

ويفتح الكتاب للقارئ الأبواب المغلقة ليطلع عن قرب عما يُجرى داخل اجتماعات البيت الأبيض وطبيعة العلاقة بين طاقم الرئاسة وترامب وتفاعلاته معهم.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it...BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made....