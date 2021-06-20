الصين: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة يتجاوز المليار جرعة ويفوق ثلث الجرعات المعطاة بالعالم

قال مسؤولو الصحة الصينية، اليوم الأحد، إن عدد جرعات لقاحات "كوفيد -19" التي تم إعطاؤها في الصين حتى الآن، تجاوز حاجز المليار، أي أكثر من ثلث الجرعات المعطاة في جميع أنحاء العالم.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن إعلان لجنة الصحة الوطنية جاء بعد أن تجاوز عدد الجرعات التي تم إعطاؤها عالميًا الـ 2,5 مليار حتى أمس الأول الجمعة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.



وكانت السلطات الصينية قد حددت هدفًا لتطعيم 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 1,4 مليار شخص بحلول نهاية الشهر الجاري.



وتقدم بعض المقاطعات الصينية اللقاحات مجانًا لتشجيع الناس على الحصول على التطعيم، فيما تلقى بعض الذين يعيشون في بكين قسائم شرائية.



وسجلت الصين، اليوم، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.