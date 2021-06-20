حملات مكثفة على الأسواق والمخابز في بيلا بكفر الشيخ

شنت مديريتا التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة والمحال والمخابز ومراقبة الأسعار، بدائرة مركز بيلا.



وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور علاء البنا مدير عام الصحه العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ورعاية عبدالفتاح سالم مدير إدارة التموين ببيلا، والدكتور محمد المهدي مدير إدارة بيلا البيطرية.



وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير المحضر رقم ١١٤٢ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عم أسعار لأحد محال مستحضرات التجميل، والمحضر رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، لعدم الإعلان عن الأسعار لأحد محال المبيدات الزراعية، والمحضر رقم ١١٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، لعدم الإعلان عن الأسعار لأحد محال البقالة.



وحررت الحملة المحضر رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم وجود شهادات صحية لأحد المطاعم، والمحضر رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، لمحل جزارة بقرية دار السلام التابعة لدائرة المركز، لعرضه لحوم مكشوفة وعرضها للتلوث البيئي.