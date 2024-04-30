الحكومة الإندونيسية تتطلع لبيع 50 ألف سيارة كهربائية خلال عام 2024

حددت الحكومة الاندونيسية هدفا لمبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بحيث تصل إلى 50 ألف وحدة في عام 2024، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية اليوم الثلاثاء، عن مسئول في وزارة تنسيق الشئون البحرية والاستثمار.

وقال نائب الوزارة لتنسيق البنية التحتية والنقل، رشمات قيم الدين، اليوم الثلاثاء، إن "الحد الأدنى المستهدف من جانبنا للمركبات ذات الأربع عجلات، هو 50 ألف وحدة".

وتأتي تصريحات قيم الدين بعد افتتاح معرض "بيريكليندو للسيارات الكهربائية" في جاكرتا، والمستمر خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل.

وأشار قيم الدين إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة حجم مبيعات السيارات الكهربائية بواقع ثلاثة أضعاف في عام 2024، بالمقارنة مع العام الماضي.

ووفقا لبيانات جمعية مصنعي السيارات الإندونيسية، فإن حجم مبيعات السيارات الكهربائية في إندونيسيا خلال عام 2023 لم يتخطى 17 ألفا و51 وحدة.