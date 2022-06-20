سلاح الجو الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات جوية قتالية

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، بدء تدريبات جوية قتالية نصف سنوية تشمل مقاتلاته من طراز F-35A التي تتمكن من تجنب رصدها من قبل الرادارات وعشرات الطائرات الحربية الأخرى من أجل ضمان موقف دفاعي قوي.

وأوضح سلاح الجو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن تدريبات "سورينغ إيغل" (Soaring Eagle) التي تستمر لمدة 5 أيام بدأت وسط توترات مستمرة ناجمة عن مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية، ووجود تكهنات بأنها أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة.

وأضاف أن التدريبات في المجموعة الجوية الـ29 للأسلحة التكتيكية المقاتلة في مدينة تشونغ جو بدأت على بعد 137 كيلومترا من جنوب سول، وقد تم حشد حوالي 200 فرد وحوالي 70 طائرة حربية من طرز F-35As، وF-15Ks، وKF-16s وطائرة إنذار مبكر وتحكم من طراز E-737، وطائرات نقل من طراز CN-235، وغيرها.

من جانبه، قال رئيس المجموعة الكولونيل لي تشول-وو "إن هذه التدريبات تهدف إلى ضمان تزويدنا بالقدرات للرد السريع على استفزازات العدو وبأفضل القدرات العملياتية من خلال التحقق من قدراتنا الهجومية ضد أهداف شديدة الخطورة".

يذكر أن سلاح الجو الكوري الجنوبي يجري التدريبات "سورينغ إيغل" التي انطلقت في عام 2008، مرتين في السنة.