الأقصر تشهد تنظيم فعاليات أندية السكان

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات جلسات تفاعلية لأندية السكان، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث تنفذ إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر يونيه 2022.

وقال صلاح محمد رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم عقد جلسات تفاعلية بمركز شباب القرنة بإدارة شباب القرنة، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب.

وأكد رشوان أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومؤسسة اتجاه لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.