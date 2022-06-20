ــ تفعيل غرفة العمليات المركزية.. وتنبيهات بدخول الطلاب مُبكرا للتفتيش

-استعدادات أمنية مكثفة لتأمين اللجان

-الحكومة: لا صحة لتأدية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل



تنطلق اليوم، امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى 2021/2022، بالمواد غير المضافة للمجموع الكلى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وقالت وزارة التربية والتعليم إن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، وأن الأسئلة بطريقة الاختيار من متعدد، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة «البابل شيت».

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تسجيل الطالب بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، مضيفة أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات لمتابعة أعمال الامتحانات.

وقال مصدر بوزارة التعليم لـ«الشروق»، إن رؤساء اللجان تسلموا المدارس وعقدت المديريات التعليمية اجتماعات مع الأعضاء لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بسير اللجان، وتم التأكد من جاهزية كنترول بكل مدرسة لاستقبال صناديق الأسئلة والبابل شيت، واستلام العصا الإلكترونية التى سيتم تفتيش الطلاب بها قبل دخول اللجان وبعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

وأضاف المصدر، أنه تم منح رؤساء اللجان تعليمات سير الامتحانات، حيث يتم استلام صناديق الأسئلة والبابل شيت ومجلدات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسئول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددا على أن تأمين الأسئلة بعد استلامها مسئولية رئيس اللجنة وأيضا فتح المظاريف.

وتابع: «مواعيد فتح مظاريف الأسئلة يتم قبل انطلاق الامتحانات بدقائق بحيث تكون ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت؛ وأيضا مجلد المفاهيم أثناء امتحانات المواد الأساسية مع الطلاب فى تمام التاسعة صباحا»، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات لرؤساء اللجان بضرورة السماح للطلاب بدخول اللجان فى وقت مبكر حتى يتمكن أعضاء الأمن الإدارى من تفتيش الطلاب لمنع دخول أى أجهزة غش.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، عبدالرءوف علام، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه تخصيص رقمين عبر تطبيق الواتس أب

01065125739 والرقم الثانى 01065125916، لتلقى أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وجميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

وفى الغربية، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، انتهاء المدارس من تركيب مظلات أمام بوابات لجان الثانوية العامة لحماية الطلاب من درجة الحرارة أثناء الخروج والدخول للجان وحماية قوات التأمين، مع تواجد حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد على اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر، بجانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول.

وأكدت محافظة الوادى الجديد، استعدادها للامتحانات، بتجهيز اللجان واستراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد للمتابعة اللحظية وحل أية مشكلات أو طوارئ خلال فترة الامتحانات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد جمال حسن، إن المحافظة تضم 1789 طالبا وطالبة يخوضون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة مقسمين إلى 705 طلاب بالشعبة الأدبية، و988 بالشعبة علمى علوم و96 طالبا بالشعبة علمى رياضة، وتم تجهيز 15 استراحة موزعة بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

وتابع محافظ سوهاج طارق الفقى، استعدادات المحافظة لانطلاق الامتحانات، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ ٢٦ ألف طالب وطالبة موزعين على ٧٨ لجنة، و١٢ لجنة احتياطى، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات.

وأكد محافظة الجيزة أحمد راشد، رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية من خلال إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق، مضيفًا أن هناك 78 ألفا و777 طالبا سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة، وأنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و16 مركز توزيع للأسئلة.

كما أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.

فى سياق متصل، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إمكانية تأدية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022 من المنزل.