رأى النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن ليس كل المسؤولين على قدر المسؤولية، مؤكّدًا أن هذا ليس تشكيكا في أحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «رأينا قضايا فساد تم الكشف عنها وتراجعًا في الأداء الحكومي إلى حد كبير، وهناك أزمات يقف المسؤولون عاجزين عن حلها».

وتابع: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك حالة في المجتمع من الإحباط والاحتقان لكن الشعب لديه وعي كامل ويعي أسباب الأزمة ولديه أمل في الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وعبّر عن ثقته في القدرة على عبور الأزمة رفقة القيادة الوطنية «التي يلتف حولها الجميع».

إلا أن بكري تابع: «التغيير هو سنة الحياة.. البلد مُعطلة منذ سنة ونصف وكل يوم يُقال هناك تعديل وزاري دون حدوث شيء».