 مصطفى بكري: المسؤولون يعجزون عن حل بعض المشكلات.. والتغيير سنة الحياة - بوابة الشروق
الإثنين 20 يونيو 2022 5:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

مصطفى بكري: المسؤولون يعجزون عن حل بعض المشكلات.. والتغيير سنة الحياة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:12 ص

رأى النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن ليس كل المسؤولين على قدر المسؤولية، مؤكّدًا أن هذا ليس تشكيكا في أحد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «رأينا قضايا فساد تم الكشف عنها وتراجعًا في الأداء الحكومي إلى حد كبير، وهناك أزمات يقف المسؤولون عاجزين عن حلها».
وتابع: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك حالة في المجتمع من الإحباط والاحتقان لكن الشعب لديه وعي كامل ويعي أسباب الأزمة ولديه أمل في الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وعبّر عن ثقته في القدرة على عبور الأزمة رفقة القيادة الوطنية «التي يلتف حولها الجميع».
إلا أن بكري تابع: «التغيير هو سنة الحياة.. البلد مُعطلة منذ سنة ونصف وكل يوم يُقال هناك تعديل وزاري دون حدوث شيء».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك