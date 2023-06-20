روسيا تعرض مليون روبل لكل جندي يدمر دبابة ليوبارد في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، مليون روبل لكل جندي يدمر دبابة ليوبارد في أوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت الوزارة، قد قالت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن قواتها استهدفت 8 مخازن ذخيرة ودمرتها في أنحاء أوكرانيا في الساعات الـ24 الماضية، وصدت هجمات أوكرانية في 3 اتجاهات مختلفة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها في بيانها اليومي، إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات باتجاه منطقة دونيتسك وجنوبها وعلى منطقة زابوريجيا جنوب البلاد، وفقا لوكالة ويترز.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات الأوكرانية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا، منذ 4 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن عدد المحاولات بلغ 263 محاولة.

وأضاف شويجو، في بيان صحفي، أن "العدو لم يحقق أهدافه"، مشدداً في الوقت نفسه على أن القوات الأوكرانية "تستخدم عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية ووحدات النخبة التي تم تدريبها من قبل المتخصصين في الناتو".