استمرار البحث عن الغواصة المختفية في موقع حطام سفينة تيتانيك

تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن غواصة سياحية، اختفت خلال رحلة لموقع حطام سفينة تيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص من بينهم رجل أعمال بريطاني.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن هاميش هاردينج، رئيس شركة اكشن للطيران للطائرات الخاصة، كان ضمن من كانوا على متن سفينة "أوشن جيت" للاستكشاف التي تحمل خمسة أشخاص، التي اختفت مساء أمس الأول الأحد على بعد 435 ميلا (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز في نيوفاوندلاند.

وتتواصل اليوم الثلاثاء عملية بحث وإنقاذ كبيرة، تقودها قوات خفر السواحل الأمريكية وتتضمن طائرة عسكرية، على بعد 900 ميل شرق كيب كود في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت قوات خفر السواحل إن سفينة البحث الكندية " بولار برينس" اند 106 ريسكيو وينج سوف تستمر في عمليات البحث على السطح، في حين أرسلت قوات خفر السواحل الأمريكية طائرتي سي-130 للبحث عن الغواصة المفقودة.

قال الأدميرال جون دبليو ماجوير من قوات خفر السواحل إنهم يبذلون " قصارى" جهودهم للعثور على الغواصة، حيث قالوا إنها تحمل طيارا وأربعة من متخصصي المهام، ويوجد على متنها أكسجين يكفي لـ96 ساعة طوارئ.