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بعد قليل.. المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يستأنف جلساته

تصوير أحمد عبد الفتاح ورافي شاكر
تصوير أحمد عبد الفتاح ورافي شاكر
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:52 ص

يستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد أربع جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وعند الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا، تعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وفي التوقيتين نفسيهما، تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

يُشار إلى أن اليوم الثلاثاء، يشهد أولى الجلسات المشتركة بالحوار الوطني والتي تعقد بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.


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