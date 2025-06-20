نجل سيميوني ينتقد قرار إلغاء ركلة الجزاء: أمر غريب

أكد جوليانو سيميوني، جناح أتلتيكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني، تصميمه على تطوير مهاراته الفنية مع الحفاظ على روح الكفاح والتفاني، عقب فوز فريقه 3-1 على سياتل ساوندرز في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية، فجر الجمعة.

وفي تصريحات لشبكة "دازن" بعد المباراة، قال سيميوني: "أعمل دائمًا على تحسين جوانب عديدة، خاصة الجانب الفني الذي أرى أن أمامي طريقًا طويلًا لتطويره، لكنني لن أتخلى أبدًا عن الكفاح والتضحية وبذل كل جهدي في كل دقيقة ألعبها من أجل شعار أتلتيكو مدريد، هذا القميص، زملائي، وجماهيرنا الداعمة".

وعن المباراة، أضاف: "كل خصم في كأس العالم للأندية يمثل تحديًا كبيرًا، سياتل ساوندرز ضغط علينا بقوة في الشوطين، وكان من الصعب هزيمته، نحن سعداء جدًا بالجهد الذي بذلناه، ونستعد الآن لمواجهة بوتافوجو البرازيلي الإثنين المقبل".

وأشاد سيميوني بأداء فريقه رغم الهزيمة القاسية 4-0 أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، قائلًا: "نقدم أداءً قويًا جدًا، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين حققت 15 انتصارًا متتاليًا من قبل، إنه نفس الفريق بنفس الروح والتضحية".

وتطرق اللاعب الأرجنتيني إلى قرار إلغاء ركلة جزاء احتسبت له بمساعدة تقنية الفيديو "VAR"، معربًا عن استغرابه: "لم أرَ الحادثة بوضوح، لكنها بدت غريبة، لا أعرف إن كانت داخل منطقة الجزاء أم خارجها، لكن على الأقل كان يمكن احتسابها كمخالفة خارج المنطقة".

يذكر أن فوز أتلتيكو مدريد يعزز آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يستعد لمواجهة حاسمة أمام بوتافوجو في الجولة المقبلة.