الخارجية الأمريكية: نُقيَم جهود مباحثات جنيف مع إيران من أجل إيقاف الكارثة بمسار دبلوماسي

فسرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، تصريحات الرئيس دونالد ترامب بمنح مهلة «أسبوعين» لإيران من أجل المفاوضات بشأن برنامجها النووي قبل اتخاذ قراره.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إن هذه الفترة ستستخدم لمراقبة تطورات الجهود الدبلوماسية ومعرفة «ما الذي سيحدث وإلى أين ستصل هذه الجهود»، مشيرة إلى أن الرئيس يريد أن يرى نتائج هذه المباحثات.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية تعمل عن كثب مع الشركاء الأوروبيين خلال المباحثات الجارية في جنيف لإيجاد حلول للأزمة، مضيفة أن واشنطن تقف على مقربة لتقييم نتائجها.

ورفضت التكهن بأي سيناريوهات عسكرية مستقبلية، لا سيما عقب تعبير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن مخاوفه بشأن احتمال استهداف مفاعل بوشهر النووي وما قد ينتج عنه من تسرب إشعاعي.

وقالت: «لا أستطيع أن أتكهن بآثار هجوم معين»، مشيرة إلى أن إسرائيل أصدرت تصريحات تفيد بأنها «ستتعامل مع كل قلق بهذا الشأن.. ونحن نتواصل بشكل واضح مع إسرائيل ونتحدث عن الكثير من التفاصيل معهم».

و أكدت التزام الإدارة الأمريكية بإيجاد حل دبلوماسي، قائلة: «نحن نقيم أي جهود من أجل إيقاف هذه الكارثة بمسار دبلوماسي»، معربة عن اعتقادها بإمكانية «إيجاد السبيل لحل المشكلة».

وبدأت الجمعة في جنيف المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني بين وزير الخارجية الإيراني ونظرائه في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لأجل إحياء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني ومنح الدبلوماسية فرصة إزاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.