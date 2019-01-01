ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بالعاصمة الأفغانية إلى أكثر من 40 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع أمس الجمعة بالعاصمة الأفغانية، كابول إلى 41 شخصا، فيما يحمل مسؤولو الأمن حركة طالبان المسؤولية عنه، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن تقارير أولية تشير إلى أن حركة طالبان تقف وراء الانفجار.

وأضاف رحيمي أن طالبان دائما ما تنفي تورطها في تفجيرات، تودي بحياة مدنيين.

وفي الوقت نفسه، ذكر مسؤولون بوزارة الصحة العامة أن الانفجار أودى بحياة 8 مدنيين وإصابة 33 آخرين.

ووقع الانفجار بالقرب من جامعة كابول أمس الجمعة.

وكان شهود عيان في المنطقة قد قالوا في وقت سابق إن الانفجار دمر مركبتين وأسفر عن سقوط قتلى أومصابين من المدنيين.