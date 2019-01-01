إيران ترغم ناقلة نفط جزائرية على التوجه نحو مياهها الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت أن ناقلة بترول جزائرية تابعة لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري أرغمت على التوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الوطنية للمحروقات بالجزائر قولها "إن ناقلة البترول (مصدر) التابعة لشركة سوناطراك تم إرغامها أمس الجمعة إلى التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية من طرف حرس حدود البحرية الإيرانية، عند عبورها مضيق هرمز".

وبحسب شركة سوناطراك فإنه "في يوم الجمعة، 19 يوليو 2019 عند الساعة 7 و30 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر، أجبرت قوات خفر السواحل للبحرية الإيرانية، الناقلة النفطية "مصدر" التي تبلغ طاقتها 2 مليون برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت عابرة لمضيق هرمز، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية".

وأضافت الشركة أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)"، مشيرة إلى أنه تم إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية في الجزائر، إلى أن تتم معالجة هذه القضية، مؤكدة عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.