الإمارات تعلن نجاح إطلاق أول مسبار عربي للمريخ وتلقي أول إشارة

أعلنت الإمارات نجاح إطلاق "مسبار الأمل"، أول مسبار عربي، متجها نحو كوكب المريخ، من قاعدته في اليابان.

وقال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في دبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن عملية الانطلاق تمت بنجاح، وأنفصل المسبار عن صاروخ الإطلاق، وتلقى مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، أول إشارة من المسبار، ما يعد نجاحا لعملية الإطلاق.

وذكر أن مركز العمليات الأرضية في دبي يتابع مسار المسبار نحو المريخ، وبدء تشغيل نظام الاتصالات بعد فتح الألواح الشمسية الخاصة بالمسبار.

ومن المقرر أن يصل المسبار إلى مدار كوكب المريخ، في شهر فبراير من العام المقبل، في رحلة تستغرق 7 أشهر.

ويهدف المسبار الإمارتي الى تكوين فهم أفضل عن المريخ حيث يقدم، لأول مرة، صورة شاملة عن الفصول الجوية المختلفة للكوكب الأحمر يضعها في متناول المجتمع العلمي العالمي.

ويحمل المسبار 3 آلات علمية لدراسة مناخ المريخ، كما يحمل مقياسا لدراسة درجات الحرارة والجليد وبخار الماء والغبار.

وذكروا أن المسبار سوف يوفر معلومات لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن الفصول الجوية المختلفة لكوكب المريخ، مؤكدين أن هذه المعلومات سوف تتم مشاركتها مع مختلف المؤسسات العلمية من أجل تطوير المعرفة الإنسانية.