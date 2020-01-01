ترامب يهدد بتوسيع نطاق حملة إنفاذ القانون الفيدرالية في المدن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإرسال قوات إنفاذ قانون فيدرالية إضافية إلى المزيد من المدن، كجزء من حملة موسعة على الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان ضد العنصرية.

وتواجد قوات فيدرالية في بورتلاند بولاية أوريجون مما أثار غضب كبار المسؤولين المنتخبين من الولاية الواقعة غربي البلاد، وأظهرت مقاطع فيديو سيارات لا تحمل علامات اشتركت في عمليات الاعتقالات، بالإضافة إلى مشاهد للوحشية المزعومة، ومن بينها الاستخدام الجماعي للغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، إن القوات تقوم "بعمل رائع"، ومع ذلك رفعت المدعية العامة في ولاية أوريجون إلين روزنبلوم دعوى قضائية لوقف نشر القوات الاتحادية، متهمة إياها باحتجاز المتظاهرين بشكل غير قانوني.

وحذر ترامب، من أنه يهدف إلى إرسال المزيد من القوات إلى عدد من المدن التي يديرها الديمقراطيون، ومن بينها نيويورك وشيكاغو، متهما المسؤولين المحليين بفقدان السيطرة، وسط تصاعد للاحتجاجات وزيادات لا علاقة لها على ما يبدو في جرائم العنف.