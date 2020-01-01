الأمم المتحدة تندد بعدم تضامن المجتمع الدولي مع الدول النامية في مواجهة كورونا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعدم تضامن المجتمع الدولي مع الدول النامية التي تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة للغاية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).

وقال "جوتيريش" - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الاثنين - إنه للرد على العواقب الاقتصادية والاجتماعية الدرامية ل "كوفيد 19" ومكافحته بشكل فعال على نطاق عالمي، نحتاج إلى خطة مساعدة تعادل أكثر من 10٪ من الاقتصاد العالمي أي ملايين المليارات"، على حد قوله.

وصرح المسئول الأممي بأن هذه المليارات تم إنفاقها من قبل الدول المتقدمة في الولايات المتحدة وفي أوروبا، بينما لم يتم تعبئة موارد مماثلة لمساعدة الدول النامية على مواجهة "كوفيد -19".

واستنكر جوتيريش سلوك بعض الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية وناشد وحدة الأمم لمكافحة الوباء بشكل فعال قائلا إن "معظم المواقف الأكثر دراما التي نراها في العالم توجد في الدول التي لم تتمكن فيها حكوماتها من التعامل مع فيروس (كوفيد 19) بشكل فعال " ، معربا عن أمله في أن يفهم العالم أننا بحاجة إلى الوحدة والتضامن والتعاون الدولي والحكم العالمي مع مؤسسات متعددة الأطراف أقوى بكثير مما هي عليه اليوم".

وأضافت الشبكة أن أكثر من 14 مليون شخص قد أصيبوا بهذا الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 600 الف آخرين.. موضحة أن الفيروس يواصل اجتياح العالم لاسيما الدول الفقيرة ، حيث يمكن أن تتفاقم الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية خطيرة تتسم بالمجاعة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد دعت لتقديم تبرعات بقيمة 3ر10 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة لكنها لم تتلق حتى الآن سوى خمس هذا المبلغ.