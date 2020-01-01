تايلاند تسجل إصابة واحدة وافدة بفيروس كورونا والإجمالي 3250

سجلت تايلاند إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و3250 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابة الجديدة لمواطن عائد من سنغافورة وتم اكتشاف إصابته في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين أن 96 مريضا لايزالوا يتلقون العلاج في المستشفى، لافتا إلى أن 6501 شخصًا ربما يكونون قد تعرضوا للفيروس في رايونج أظهروا نتائج سلبية حتى الآن إلى جانب 364 في بانكوك، وذلك بسبب تنزه أجنبي مصاب في الأسواق بدلا من البقاء في الحجر الصحي.