الأردن ولوكسمبورج يبحثان جهود منع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية لوكسمبرج جان أسلبورن، الجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية بما يمنع تنفيذ القرار ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.



واستعرض الجانبان - في اتصال هاتفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين - المواقف والتحركات الإقليمية والدولية للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، مؤكدين رفضهما لخرق القانون الدولي وتقويض حل الدولتين.



وأشاد الصفدي بمواقف لوكسمبرج الصريحة في التحذير من خطر الضم وتأكيد رفض الاعتراف بأي تغيير تحاول إسرائيل فرضه على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أهمية الدور الأوروبي في جهود منع الضم وفتح أفق حقيقية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.



من جهته..أشاد وزير خارجية لوكسمبورج بالدور الأردني الذي يقوده عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.