ترامب: أجريت نقاشا «جيدا جدا» مع السيسي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى اليوم اتصالات هاتفية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى إجرائه نقاشًا «جيدًا جدًا» مع الطرفين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.