فرنسا: استخراج بيانات قمرة قيادة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران

تمكن خبراء في مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني "بي.إي.إيه"، اليوم الاثنين، من استخراج بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران في 8 يناير الماضي.



وكان 176 شخصا على متن الطائرة لقوا مصرعهم بعد أن أسقطتها إيران عن طريق الخطأ وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال مكتب التحقيق الفرنسي في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن البيانات التي تم استخراجها من مسجل الصوت تتعلق "بالحادث نفسه" وإنه تم تسليمها إلى السلطات الإيرانية المسؤولة عن التحقيقات.



ومسجل الصوت بقمرة القيادة هو أحد الصندوقين الأسودين المثبتين بجميع الطائرات لمعرفة سبب حوادث التحطم،مضيفًا أن الخبراء يقومون بفحص مسجل بيانات الرحلة، الذي يمثل الصندوق الأسود الآخر.



وكان مكتب التحقيق الفرنسي قد أعلن الشهر الماضي أن إيران طالبت بتقديم المساعدة الفنية لها لإصلاح الصندوقين الأسودين وتفريغ بياناتهما، وحضر محققون من مجلس سلامة النقل الكندي إلى مقر مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني في العاصمة الفرنسية باريس.



وفي وقت سابق من هذاالشهر، قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إسقاط الطائرة كان بسبب "خطأ بشري" ناتج عن اختلال في نظام رادار عسكري.



ورحبت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا بتسليم الصندوقين الأسودين إلى مكتب التحقيق الفرنسي، لكنها قالت إنها خطوة "جاءت متأخرة كثيرا".