أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 2195.8 مليون دولار خلال عام 2019 وتمثل 7.2% من صادرات مصر للعالم مقابل 1721.7 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة 27.5%.

وأوضح الإحصاء اليوم الاثنين في النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 "وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى 2018 و2019، أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 43.1% من إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 945.7 مليون دولار عام 2019 مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة 18.0%.

وأشار إلى تراجع قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 5147.9 مليون دولار عام 2019 وتمثل 6.6% من واردات مصر من العالم مقابل 5460.8 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض 5.7%.

ولفت إلى أن الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف فى جاءت المرتبة الأولى بنسبة 22.5% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1157.6 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 1213.4 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض 4.6%.