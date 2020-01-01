تركيا تسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و17 وفاة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 992 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 203 آلاف و2.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.