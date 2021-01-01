محافظ الشرقية وقيادات المحافظة يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفتح بالزقازيق

أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، وذلك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وسط إجراءات وقائية، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية بالمحافظة، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

ودارت خطبة العيد، والتي ألقاها الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، حول مشروعية الأعياد في الإسلام، في إشارة إلى أنها جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس.

كما تحدثت الخطبة العيد عن فضل يوم عيد الأضحى المبارك وكيفية توزيع الأضحية طبقًا لتعاليم الدين السمحة، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى والتعاون على البر والتقوى، فيما تم التأكيد على ضرورة اغتنام هذه المناسبة في تعزيز دور الإخاء والتسامح والتكافل وتقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين والمرضي ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.