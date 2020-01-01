موسكو: سنقدم كل الدعم لطاجيكستان حال تسلل المتطرفون إليها من أفغانستان

أكد السفير الروسي لدى طاجيكستان إيجور لياكين فرولوف أن روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان في حال تسلل المتطرفون من أفغانستان إلى أراضيها.

وقال فرولوف ـ في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء - إن "تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية في أفغانستان بسبب انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو وتقدم حركة طالبان، يثير قلقا معينا لدى قيادة طاجيكستان".

وتابع: "لكننا لا نرى أي حالة من الذعر، بل نرى عزم سلطات طاجيكستان على تعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية، بهدف منع أي تسلل للمتطرفين من أفغانستان".

وأضاف أن روسيا تساهم في جهود تعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، مشيرا إلى أن روسيا تنفذ أيضا برنامجا لتحديث القوات المسلحة الطاجيكية، وتقدم لدوشنبه الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.

وأشار إلى أن "القيادة الروسية قد أعلنت مرارا أنه في حال أي محاولات من هذا القبيل ستقدم أي مساعدة ضرورية للشريك الاستراتيجي سواء في الإطار الثنائي أو عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف أنه في حال الضرورة ستتصدى القاعدة 201 الروسية المرابطة في طاجيكستان لأي أعمال عدوانية من الأراضي الأفغانية.