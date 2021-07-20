ميركل تتفقد منطقة منكوبة بالفيضانات في غرب ألمانيا

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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى منطقة باد مونسترايفل المنكوبة بالفيضانات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وبرفقة رئيس حكومة الولاية أرمين لاشيت، ستتفقد المستشارة الأوضاع بعد كارثة الفيضانات التي ضربت الولاية.

وفي مستهل الزيارة، أجرت ميركل محادثات مع مدير إدارة منطقة أويسكيرشن، ماركوس رامرز، وعمدة المدينة زابينه برايزر-ماريان.

وتضررت المنطقة حول أويسكيرشن بشدة جراء الفيضانات الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات في وقت لاحق مع أفراد الإغاثة. وعقب لقاء مع مواطنين متضررين، ستقوم المستشارة بجولة تفقدية في المنطقة.

وتفقدت ميركل الأوضاع في ولاية راينلاند-بفالتس، التي تضررت بشدة أيضا من الفيضانات، مطلع هذا الأسبوع برفقة رئيس حكومة الولاية مالمو دراير في مدينة آرايفل.