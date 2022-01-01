طرح أغنية لِلّي من كلمات أكرم حسني

طرح المطرب محمد منير فيديو كليب أغنية «لِلّي»، والذي قام الفنان أكرم حسني بتولي مهمة كتابة كلماتها وتلحينها، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».
وتقول كلمات أغنية «لِلّي»: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه.. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا.. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه.. اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه.. يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي».
يشار إلى أن محمد منير أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية، وشهد الحفل زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من جمهور «الكينج».