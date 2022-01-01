طرح أغنية لِلّي من كلمات أكرم حسني

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طرح المطرب محمد منير فيديو كليب أغنية «لِلّي»، والذي قام الفنان أكرم حسني بتولي مهمة كتابة كلماتها وتلحينها، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

وتقول كلمات أغنية «لِلّي»: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه.. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا.. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه.. اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه.. يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي».

يشار إلى أن محمد منير أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية، وشهد الحفل زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من جمهور «الكينج».