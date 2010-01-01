توقعات بإضراب الطيارين في شركة لوفتهانزا الألمانية

تتزايد احتمالات إضراب الطيارين في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في أوج موسم العطلات.

وأفادت ورقة داخلية لدى نقابة الطيارين في ألمانيا "كوكبيت" بأن النقابة تعتزم البدء في إجراء تصويت عام بين نحو 5000 طيار لشركة العلامة المركزية لوفتهانزا وشركة لوفتهانزا كارجو للشحن المملوكة لمجموعة لوفتهانزا.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه الورقة اليوم الأربعاء.

وفي حال موافقة الطيارين،فإن من الممكن تنظيم إضرابات غير محددة بمدد في لوفتهانزا.

من جانبه، قال متحدث باسم لوفتهانزا إن الشركة لا تزال تسعى من أجل التوصل إلى حل على طاولة المفاوضات ،مشيرا إلى تمسك الشركة بخطة التفاوض المتفق عليها وتابع:" نريد أن نعد معا حلولا مستدامة تراعي كلا من التضخم المرتفع وكذلك الكفاءة الاقتصادية للشركة".

وبدورها، أعلنت النقابة أنها لا تزال مستعدة لإجراء المحادثات.

ويرجع السبب في التحضير للإضرابات من جانب النقابة إلى تعثر المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية جديدة للأجور بعد ست جولات. وذكرت الورقة أن لوفتهانزا لم تقدم حتى الآن عرضا قابلا للتفاوض.

وتطالب النقابة بعدة أمور من بينها زيادة الرواتب بنسبة 5% في العام الحالي وبتعويض تلقائي عن التضخم، اعتبارا من العام المقبل. وكانت قد أنهت التعاقد الحالي بحلول نهاية حزيران/يونيو الماضي.