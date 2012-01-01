الاتحاد الأوروبي يتبني عقوبات جديدة على صادرات الذهب الروسي

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تبنى سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء في بروكسل، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، من بينها حظر استيراد الذهب الروسي.

وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر موقع تويتر: "ستجعل الإجراءات الجديدة الاتحاد الأوروبي متفقا مع الشركاء في مجموعة السبع، وتعزز التنفيذ وتسد الثغرات عند الضرورة".

وتتولى التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر وترأست المحادثات لتبني أحدث مجموعة من عقوبات التكتل ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

ويفرض القرار حظرا على صادرات الذهب الروسي إلى التكتل في إطار جهود أوسع نطاقا لموازاة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع الإجراءات العقابية التي تبنتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وشركاء دوليون آخرون.

واستهدفت ست حزم سابقة من العقوبات الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي ومسؤولين كبار بالحكومة بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المقربة منه.

وتتضمن الإجراءات ضوابط إضافية على بضائع معينة لها استخدامات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى متطلبات أشد صرامة بشأن إعداد تقارير لتحسين تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إدراج أفراد مجموعة الدراجات النارية "نايت وولفز" والممثل الروسي فلاديمير ماشكوف المعروف بدوره في فيلمي "بيهايند إنيمي لاينز" و"ميشن إمبوسيبول- جوست بروتوكول" من بين آخرين على قائمة العقوبات بسبب دعمهم للحرب.