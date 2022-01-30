قصف جسر رئيسي بالصواريخ في خيرسون التي تحتلها روسيا

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استهدف الجيش الأوكراني جسر المركبات الوحيد فوق نهر "دنيبرو" في مدينة "خيرسون" جنوب أوكرانيا التي تحتلها روسيا، طبقا لما ذكرته الإدارة المحلية التي تدعمها موسكو.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المحتلة في خيرسون، إنه تم استهداف الجسر بـ12 صاروخ هيرماس التي أمدت الولايات المتحدة البلاد بها، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالجسر وإغلاقه.

وقال لوكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي): "أحصينا حوالي 8 إصابات في جسر (أنتونيفكا) وتسبب ذلك في إلحاق أضرار خطيرة بالجسر". وأضاف أنه تم قصف امتداد الطريق قبل يوم.

يذكر أنه في أوائل مارس الماضي، أصبحت خيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى تسقط في أيدي روسيا.

وفي إطار هجومه لاستعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية، ذكر الجيش في كييف أن تدمير معابر النهر كان خيارا لمنع القوات الروسية من الانسحاب إلى الصفة اليسرى من نهر "دنيبرو".

وتحث كييف السكان المدنيين في الأراضي المحتلة على الفرار، مع تصاعد هجومها على القوات الروسية.