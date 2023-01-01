انطلاق مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان

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أعلنت روسيا اليوم، انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية "الشمال. التعاون - 2023" في بحر اليابان.

وأفاد بيان للمركز الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي اليوم: "ستستمر مناورات "الشمال. التعاون - 2023" الروسية الصينية إلى 23 يوليو في بحر اليابان".

وتشارك في المناورات عن الجانب الروسي سفينتا "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" الكبيرتان المضادتان للغواصات، والطرادان "غريمياشي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".

وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة المناورات.