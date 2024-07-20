حماس تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن: عربدة صهيونية وتصعيد خطير

دانت حركة حماس، العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، الذي خلّف سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت: «ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها الميناء وشركة الكهرباء في ميناء الحديدة، ما أَوْقَع شهداء وجرحى بين المدنيين".

وأضافت: «العدوان نعدّه عربدة صهيونية وتصعيدًا خطيرًا، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في أمتنا، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية».

وعبرت حماس، عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وجماعة الحوثي، ونعت شهداءهم، وثمّنت مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم، بتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.

وحملت حماس، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية.

ودعت الحركة، كافة الدول، والأمتين العربية والإسلامية، إلى إدانة هذا العدوان، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة الاحتلال، حتى دحره عن أرض فلسطين، والأراضي العربية المحتلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته رسميًّا عن الغارات العنيفة التي ضربت مدينة الحديدة اليمنية.

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وأوضح أن جماعة الحوثي هاجمت إسرائيل أكثر من 200 مرة، وفي المرة الأخيرة ألحقوا الأذى بشخص إسرائيلي، فتم ضربهم، متابعًا: «سنفعل ذلك في كل مكان يكون ذلك مطلوبًا».

واستكمل: «دم الإسرائيليين ليست هدرًا، وهذا يعلمونه اليوم في لبنان ويعلمونه في غزة ويعلمونه في اليمن وفي أماكن أخرى إذا تجرؤوا على أن يهاجموننا فالنتيجة ستكون نفسها».

قبل ذلك، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: «شنّت طائرات حربية للجيش قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن».

وأضاف: «لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه».

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على ميناء الحديدة، حيث استهدف القصف مصفاة منشآت النفط والكهرباء.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية تأتي في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.