بعثة فلسطين تعتزم اتخاذ مشاركتها في أولمبياد باريس منبرا للتنديد بالعدوان على غزة

أكد الوفد الفلسطيني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس أن مشاركته ستمثل "منبرا" للتنديد بالحرب على غزة.

وتضم البعثة الأولمبية الفلسطينية أكثر من عشرين عضوا بينهم ثمانية لاعبين ولاعبة في واثنان في الألعاب البارالمبية، حسب ما أفادت اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وتشارك البعثة الرياضية الفلسطينية في ألعاب القوى الفردية والسباحة والتايكواندو والجودو والملاكمة والرماية. ويقيم غالبية المشاركين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب "نحن مصممون على مشاركتنا في هذه الألعاب الفردية والجماعية، لأننا على قناعة بأن الرياضة هي الأنجع في إقناع العالم بحقنا أن نعيش أحرارا في وطننا فلسطين، الذي يشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".

وأعرب الرجوب عن أمله أن "يعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية المستقلة كي يشعر الفلسطينيون بأنهم ليسوا وحدهم".

ويضم الوفد الفلسطيني السباحة فاليري ترزي التي تحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى الفلسطينية.

وارتدت ترزي خلال حفل نظمته القنصلية الفرنسية العامة في مدينة رام الله الأحد الماضي الزي الفلسطيني التقليدي لتعبر عن "أصلها" الفلسطيني.

وأضافت ترزي ذات الـ24 عاما "أن نكون هناك في باريس باسم فلسطين شيء مهم جدا، مشاركتنا في محفل عالمي في السباحة في الوقت الذي لا يوجد فيه أماكن للتدريب هو شيء من ضرب الخيال".

وأوضحت السباحة الفلسطينية أن لديها أقارب في قطاع غزة وهي تتحدث معهم يوميا. وكانت ترزي قد حصلت على عدة ميداليات ذهبية وفضية في دورة الألعاب العربية في الجزائر العام الماضي بعد مشاركتها في سباقات السباحة بمختلف تفرعاتها.