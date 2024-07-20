الخلل المعلوماتي يلغي أكثر من 4400 رحلة جوية ويؤخر 40 ألفا

ألغيت أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى قرب منتصف ليل الجمعة / السبت، نتيجة الخلل الفني العالمي.

وسبق أن أفادت بيانات موقع «FlightAware» بأنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.

وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ39786 رحلة، فيما بلغ إجمالي الإلغاءات 4417 رحلة، وفق وكالة سبوتنيك.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، تسبب تحديث أجرته شركة «كراود سترايك» العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.

يشار إلى أن شركة «كراود سترايك» توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل «ويندوز» الخاصة بها.

وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة كراود سترايك، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة مايكروسوفت تتعلق ببرنامج فالكون سينسور الخاص بها.