نفى النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ما تردد عن كون العطل الذي أصاب أنظمة مايكروسوفت، جاء نتيجة لهجوم سيبراني، مؤكدًا أنه مجرد خلل تقني أثر على خدماتها حول العالم.

وقال في تصريحات لقناة «TEN» مساء الجمعة، إنّ مصر لم تتأثر مطلقًا بهذا العطل، مشيرًا إلى إصدار اللجنة وكذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا في هذا الصدد، وذلك بعد أن روجت بعض الصفحات لوجود تأثيرات سلبية في مصر.

وأضاف أنّ جميع المطارات والموانئ والبنوك الحكومية لم تتأثر بالعطل على الإطلاق، لافتا إلى أن بعض الكتائب الإلكترونية ادعت أن مصر تأثرت بهذا العطل.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع الموقف على جميع الأصعدة، متابعا: «شهدنا أيضا قبل أيام بسيطة حالة من البلبلة بسبب انتشار شائعات تصدر حالة من الإحباط والأكاذيب، بشأن أحد المحافظ الإلكترونية، في حين أن الحقيقة هي حدوث عطل فني مؤقت لمدة ساعات؛ نتيجة تحديث نظام هذه المحفظة الإلكترونية».

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت، عدم تأثر مصر بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفني.

وقالت الوزارة في بيان، إن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي.