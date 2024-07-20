اتحاد جدة يكرم حجازي وحمدالله قبل رحيلهما

استقر نادي اتحاد جدة على تكريم الثنائي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله، بعد تأكد رحيلهما عن قلعة العميد في الانتقالات الصيفية الحالية.

وافق لؤي مشعبي، رئيس اتحاد جدة الجديد، على تكريم أحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله، بعد الاستقرار على رحيلهما رسميا عن الفريق.

وخرج الثنائي حجازي وحمدالله من حسابات اتحاد جدة للموسم الجديد، إذ لم يسافرا مع الفريق لخوض المعسكر المقام بمدينة أليكانتي الإسبانية، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى اقتراب حجازي من الانضمام لنيوم، بينما يقترب حمدالله من الانضمام لصفوف الشباب.

وكان مشجع لنادي اتحاد جدة قد كتب على منصة "إكس"، اليوم السبت:" الوداع والتكريم الذي حظي به مارسيلو جروهي، ورومارينيو يجب أن يتكرر مع حجازي وحمد الله، همان يستحقان ذلك".

أضاف:" على إدارة النادي أن تحدد المكان المناسب، سواء ملعب النادي أو صالة الألعاب أو صالة الجوهرة، على أن يكون ذلك في الأيام المقبلة بحضور الجمهور والكورفا".

وقوبلت مبادرة مشجع اتحاد جدة بالموافقة من جانب لؤي مشعبي.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي كان قد انضم لصفوف اتحاد جدة في أكتوبر 2020، بينما انضم حمد الله لقلعة العميد في يناير 2022.