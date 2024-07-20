أول تأكيد حوثي على وقوف إسرائيل وراء غارات الحديدة

أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

يأتي ذلك في أول تأكيد حوثي حول وقوف إسرائيل وراء الغارات التي تعرضت لها مدينة الحديدة.

وزارة الصحة:

شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء #الحديدة pic.twitter.com/FunjiTI9k1 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 20, 2024

وفيما لم تعترف إسرائيل حتى الآن بوقوفها وراء هذه الغارات، فقد نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على مواقع لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر إن الغارات استهدفت مقر الشرطة العسكرية وخزانات النفط في ميناء الحديدة.

يأتي هذا فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات عدة، بالتزامن مع الهجوم على الحديدة.

وترددت أنباء عن انقطاع خدمات الاتصالات في محافظة الحديدة، بالتزامن مع دوي انفجارات من الكثيب والقاعدة البحرية.

وإذا ما صحت رواية وقوف إسرائيل وراء الهجوم، فهو قد يأتي على الأرجح ردًا على هجوم نفذته جماعة الحوثي اليمنية، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.