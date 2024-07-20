المشاهد الأولى للغارات الإسرائيلية العنيفة على مدينة الحديدة اليمنية

انتشرت مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، توثق المشاهد الأولى للغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية.

وأظهرت المشاهد، نيرانا كثيفة وهائلة تندلع من جراء الاستهداف الإسرائيلي لمدينة الحديدة، علما بأن دولة الاحتلال لم تتبن الهجوم بشكل رسمي حتى الآن.

غارات العدو الإسرائيلي الأمريكي غي محافظة #الحديدة الآن .. pic.twitter.com/GVngmciMOA — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) July 20, 2024

عدوان اسرائيلي على محافظة الحديدة وحريق في الميناء الرئيسي لليمن .



موقف اليمن مع غزة ثابت ولن يتغير والعمليات اليمنية المساندة لغزة لن تتوقف والرد على هذا العدوان حتمي والشعب اليمني اقوى من كل قوى الشر . pic.twitter.com/7wzogFhdbj — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) July 20, 2024

عـــــــــــــــــاجل

🇾🇪

🔴 غارات إسرائيلية أمريكية بريطانية على مدينة الحديدة غرب اليمن.

وتظهر اللقطات قصف عنيف، تحدثت عنه بزهو وسائل إعلام إسرائيلية. pic.twitter.com/kARPDxyFfk — الصين بالعربية (@mog_china) July 20, 2024

أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

جاء ذلك في أول تأكيد حوثي حول وقوف إسرائيل وراء الغارات التي تعرضت لها مدينة الحديدة.



وفيما لم تعترف إسرائيل حتى الآن بوقوفها وراء هذه الغارات، فقد نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على مواقع لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر إن الغارات استهدفت مقر الشرطة العسكرية وخزانات النفط في ميناء الحديدة.

يأتي هذا فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات عدة، بالتزامن مع الهجوم على الحديدة.

وترددت أنباء عن انقطاع خدمات الاتصالات في محافظة الحديدة، بالتزامن مع دوي انفجارات من الكثيب والقاعدة البحرية.

وزارة الصحة:

شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء #الحديدة pic.twitter.com/FunjiTI9k1 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 20, 2024

وإذا ما صحت رواية وقوف إسرائيل وراء الهجوم، فهو قد يأتي على الأرجح ردًا على هجوم نفذته جماعة الحوثي اليمنية، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.